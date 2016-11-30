Рейтинг@Mail.ru
 
30/11/2016 16:31
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Прокуратура просит изменить приговор воспитателю детсада за репост видео

1/2
Теги: Интернет, ВКонтакте, Курганская область, Россия
12:21 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Прокуратура Курганской области просит суд изменить приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, в соответствии с которым ей назначено 6 месяцев лишения свободы за распространение порнографии путем репоста видео на странице в соцсети, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.

Как следует из материалов дела, Чудновец на своей странице ВКонтакте опубликовала видео, на котором изображен малолетний ребенок в обнаженном виде. "Это было чужое видео, она сделала репост, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что происходит в детских лагерях. В итоге ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Прокурор на прениях просил приговорить Чудновец к пяти годам лишения свободы, а сейчас обжаловал назначенные полгода", - рассказал Бушмаков.

По словам адвоката, прокурор в своем представлении просит судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда назначить осужденной наказание, не связанное с лишением свободы. Дата заседания пока не назначена. 

"Чудновец во время судебного следствия находилась под подпиской о невыезде, но в день приговора по решению суда была взята под стражу. Сейчас она - мать малолетнего ребенка, находится в следственном изоляторе", - рассказал собеседник агентства. 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прокуратура просит изменить приговор воспитателю детсада за репост видео

12:21 30/11/2016 Прокуратура Курганской области просит суд изменить приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, в соответствии с которым ей назначено 6 месяцев лишения свободы за распространение порнографии путем репоста видео на странице в соцсети, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Юрист просит полицию возбудить дело в отношении Киркорова за ложный донос

16:13 30/11/2016 Юрист лидера группы Space Дидье Маруани Игорь Трунов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении певца Филиппа Киркорова за ложный донос, об этом Трунов заявил в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Суд оставил без изменений решение по иску главы "Роснефти" к "Новой Газете"

16:26 30/11/2016 Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу представителей "Новой Газеты" на решение суда первой инстанции о признании недействительными сведений и выводов о возможной связи главы Роснефти Игоря Сечина с дорогой яхтой, содержащихся в статье "Секрет принцессы Ольги", передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Замглавы администрации Одинцово назвал провокацией передачу взятки

16:06 30/11/2016 Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель руководителя администрации подмосковного городского поселения Одинцово Вячеслав Кудрявцев, заявил о своей невиновности и назвал передачу ему денежной суммы провокацией, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Бабушкинского суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера