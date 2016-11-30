Судья Асбестовского горсуда подозревается в получении взятки в размере 6 млн руб

Фото: Пресс-служба Департамента Экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ

14:24 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Судья Асбестовского городского суда Свердловской области Максим Виноградов подозревается в получении взятки в размере 6 миллионов рублей за вынесение оправдательного приговора, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении судьи Виноградова по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).

По версии следствия, местный предприниматель Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского городского суда Константином Захаровым и Виноградовым, вымогал у нотариуса взятку в размере 6 миллионов рублей. "При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым уголовному делу и ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Взятку соучастники требовали за постановление Виноградовым в отношении нотариуса оправдательного приговора", - рассказали в ведомстве.

В июне этого года в Екатеринбурге при получении указанной суммы, часть из которой являлась муляжом денежных средств, был задержан посредник Зубов, который намеревался передать деньги Захарову. После этого при передаче Зубовым указанных денег был задержан второй посредник Захаров, который в этот же день под контролем оперативных служб передал взятку Виноградову. "В дальнейшем в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий из автомобиля Виноградова были изъяты указанные денежные средства и муляжи. Четвертым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении Виктора Зубова и Константина Захарова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления. Расследование продолжается", - заключили в СК.

Дело возбуждено по материалам, собранным четвертым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Екатеринбург совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области, а также после получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области.