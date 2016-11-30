Суды обязаны принимать доказательства некоррупционности доходов чиновников — КС

17:45 30/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в среду постановил, что чиновник, обвиненный в коррупции, может представлять в суде доказательства законности получения доходов, не указанных в декларации, но на которые было приобретено имущество семьи, сообщили РАПСИ в КС.

По запросу Верховного суда (ВС) Башкортостана была проверена конституционность подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Дело было рассмотрено без публичных слушаний. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Как следует из материалов дела, ВС Башкортостана оспорил в КС нормы, позволяющие наказывать рублем чиновников, в чьих декларациях обнаружено несоответствие задекларированного дохода с расходами его семьи.

ВС Башкортостана рассматривает дело по иску прокурора к главному специалисту администрации Стерлитамакского района Елене Колесник и ее супругу о взыскании 2,8 миллиона рублей. Эта сумма, как следует из запроса, равна стоимости приобретенного ее мужем грузовика.

Как сообщает ВС Башкортостана, изначально в справке Колесник не указала, на какие средства была куплена машина. Позже в суде женщина объяснила, откуда взялись деньги на покупку авто, но районный суд не принял ее доводы.

ВС Башкортостана усомнился в конституционности примененных в деле чиновницы норм. В частности, они не позволяют суду принимать представленные ему доказательства законности происхождения доходов, допускают обращение взыскания на имущество, не принадлежащее непосредственно чиновнику, а также возможность взыскания не самого имущества, а денежных средств, полученных от его продажи.

Изучив дело, КС пришел к выводу, что возможность изъятия имущества, приобретенного на незаконные доходы, у чиновника и членов его семьи согласуется с признаваемыми на международном уровне стандартами борьбы с коррупцией и направлено на защиту конституционно значимых ценностей.

Вместе с тем, по мнению КС, санкции за любое правонарушение должны быть четко определены в законе, а наказание должно быть адекватным. И закон позволяет чиновнику доказывать в ходе проверки деклараций и в суде законность происхождения потраченных средств независимо от того, были ли они отражены в декларации или обнаружены во время ее проверки. При этом суду не запрещается обращать в доход государства только ту часть имущества, законность приобретения которой не доказана, а изъятие имущества у членов семьи допускается только при обеспечении им права и в суде, и на стадиях досудебного рассмотрения дела принимать любые доказательства законности происхождения доходов.

Оспоренные нормы признаны не противоречащими Конституции РФ, но должны применяться так, как разъяснил суд, а законодатель должен совершенствовать антикоррупционное законодательство.