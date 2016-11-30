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Экс-главврач больницы амнистирован по делу о пожаре, унесшем жизни 38 человек

Контекст
Теги: здравоохранение, Московская область, Россия
18:44 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Дмитровский суд Подмосковья приговорил к 4,5 годам колонии и сразу же амнистировал бывшего главного врача психиатрической больницы Мурада Шаова по делу о пожаре в 2013 году, унесшем жизни 38 человек, сообщила в среду РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

По словам собеседницы агентства, Шаов получил 4,5 года лишения свободы и был лишен права занимать должности в медицинских учреждениях. "Однако он был освобожден от наказания по амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала представитель суда.

Второй фигурант дела — заместитель Шаова Михаил Хохлов — также получил 4,5 года колонии и освобожден от ответственности по амнистии.

Уголовное дело было возбуждено после пожара в апреле 2013 года в психиатрической больнице подмосковного Дмитрова. По версии следствия, Шаов и Хохлов не обеспечили пожарную безопасность в медицинском учреждении, в результате чего возникло возгорание. Из-за отсутствия надлежащих условий для эвакуации погибли 36 больных и 2 медработника.

Следствие установило, что ЧП способствовали нарушения противопожарных требований и правил.

"Оказалось, что сотрудники отделения, допущенные к работе, не проходили обучение мерам пожарной безопасности и не были готовы к экстренной ситуации. При этом количество персонала также не позволяло принять своевременные меры, чтобы спасти больных. Эвакуационные выходы были оборудованы с нарушениями. Инструкции о мерах пожарной безопасности и вовсе отсутствовали", — сообщал ранее СК РФ.

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Экс-главврач больницы амнистирован по делу о пожаре, унесшем жизни 38 человек

18:44 30/11/2016 Дмитровский суд Подмосковья приговорил к 4,5 годам колонии и сразу же амнистировал бывшего главного врача психиатрической больницы Мурада Шаова по делу о пожаре в 2013 году, унесшем жизни 38 человек, сообщила в среду РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
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