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Последний участник расстрела патрульных ОВО в Петербурге пойдет под суд

Теги: Незаконный оборот оружия, Организованная преступность, Грабеж, Разбой, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Россия
14:39 01/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Уголовное дело в отношении Вячеслава Парушенкова, последнего члена банды, нападавшей на подпольные игровые клубы, и участника расстрела двух сотрудников вневедомственной охраны Петербурга, направлено в Санкт-Петербургский городской суд, сообщили в четверг РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Парушенков обвиняется в бандитизме, участии в 5 разбойных нападений на игорные клубы, приготовлении к разбою, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Как следует из материалов дела, не позднее августа 2009 года в Петербурге Михаил Баташев и Владислав Ворожцов создали банду, в которую вовлекли Парушенкова, Ирину Данилову, Дмитрия Сидорова, Бориса Македона, Екатерину Романову, Дмитрия Притулу и Романа Филатова. По данным СК, на вооружении членов банды имелись пистолеты, револьвер, обрез одноствольного охотничьего ружья, ножи, которые активно использовались в разбойных нападениях и для обеспечения личной безопасности.

По версии следствия, с декабря 2009 года по август 2010 года члены банды совершили 9 разбойных нападений на граждан и клубы, осуществляющие нелегальную игорную деятельность, похитив более 2,5 миллиона рублей. Также им вменялось 2 приготовления к разбоям.

В обвинительном заключении сообщается, что 4 августа 2010 года Ворожцов, Баташев и Парушенков сидели в машине в одном из дворов на проспекте Ударников в Красногвардейском районе, готовясь к разбойному нападению на очередной игорный клуб. Данилова в этот момент пошла в подпольное казино проверить обстановку. Проезжавшие мимо патрульные ОВО решили проверить подозрительную машину. В результате чего преступники обезоружили их, избили, связали, а потом Баташов произвёл по выстрелу в головы сержантов. Дмитрий Воронов погиб, Владимир Крутов чудом выжил, оставшись инвалидом. После чего Баташев забрал у милиционеров два табельных пистолета ПМ.

"Восемь участников банды задержаны в августе 2010 года, в последующем приговорены Санкт-Петербургским городским судом к длительным срокам лишения свободы. Тогда как Парушенкову удалось скрыться от правоохранительных органов и на время избежать привлечения к уголовной ответственности. Его местонахождение было установлено и в мае 2016 года он задержан и заключен под стражу", — сообщили РАПСИ в прокуратуре Петербурга. Обвинительное заключение в отношении Парушенкова утверждено, уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

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Последний участник расстрела патрульных ОВО в Петербурге пойдет под суд

14:39 01/12/2016 Уголовное дело в отношении Вячеслава Парушенкова, последнего члена банды, нападавшей на подпольные игровые клубы, и участника расстрела двух сотрудников вневедомственной охраны Петербурга, направлено в Санкт-Петербургский городской суд, сообщили в четверг РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.
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