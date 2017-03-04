Суд отправил главу администрации Севморпути под домашний арест по делу о хищении

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16:00 01/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 18 суток в отношении директора Администрации Северного морского пути Дмитрия Смирнова, подозреваемого в хищении средств у ФГУП "Балтийское бассейное аварийно-спасательное управление" (БАСУ), которое он возглавлял ранее, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

По данным источника в правоохранительных органах, Смирнов возглавлял БАСУ в 2012-2013 годах. В этот период БАСУ заключило договор о круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы в порту Калининграда с одним из дочерних предприятий "Лукойла".

По версии следствия, Смирнов заключил фиктивные договоры аренды оборудования, якобы необходимого для исполнения контракта, ущерб БАСУ при этом превысил 4 миллиона рублей.

"О домашнем аресте ходатайствовал следователь, суд ходатайство поддержал. Срок - один месяц 18 дней", - сказали в суде.