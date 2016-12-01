Адвокат рассказал о реальном сроке для россиянки за SMS накануне войны с Грузией

16:24 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Адвокат Иван Павлов рассказал РАПСИ о том, что гражданка России Оксана Севастиди весной этого года была признана виновной в государственной измене и приговорена к 7 годам колонии из-за SMS-сообщений накануне войны с Грузией.

"Действительно, Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года. По непонятным для нас причинам ее адвокат после приговора пропустил срок для апелляционного обжалования. И сейчас мы намерены добиваться пересмотра приговора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело Севастиди было далеко не первым по обвинению людей в государственной измене из-за нескольких SMS-сообщений, отправленных в 2008 году (незадолго до войны с Грузией - прим. РАПСИ), своим знакомым. Тексты сообщений якобы содержали информацию о неком железнодорожном составе с военной техникой, направляющемся в сторону Абхазии.



