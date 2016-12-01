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Выплата 34 млн руб участникам ООО "Топливный сервис Аэропортов" законна - ВС

Теги: Верховный суд РФ, Москва, Россия
17:32 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил выводы нижестоящих инстанций о законности выплаты дивидендов на 33,8 миллиона рублей руководителю и участникам ООО "Топливный сервис Аэропортов", в отношении которого была введена процедура банкротства, сообщили РАПСИ в суде.

ВС отказал конкурсному управляющему общества в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Ранее первая инстанция, а затем апелляция и кассация отказались признать недействительными сделки по выплате дивидендов на общую сумму в 33,8 миллиона рублей участникам должника  - Людмиле Корякиной и Марине Рощупкиной, а также экс-руководителю Борису Рощупкину.

"Суд полагает, что в данном случае отсутствуют признаки совершения сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, а также доказательства причинения вреда имущественным правам кредиторов", - отметил суд первой инстанции.

Решением арбитражного суда Московской области от 22 октября 2013 года в отношении ООО "Топливный сервис Аэропортов" была введена процедура конкурсного производства. Процедура неоднократно продлевалась.

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Выплата 34 млн руб участникам ООО "Топливный сервис Аэропортов" законна - ВС

17:32 01/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ подтвердил выводы нижестоящих инстанций о законности выплаты дивидендов на 33,8 миллиона рублей руководителю и участникам ООО "Топливный сервис Аэропортов", в отношении которого была введена процедура банкротства, сообщили РАПСИ в суде.
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