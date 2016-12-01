ВС обобщил практику по делам о нарушениях антикоррупционного законодательства

18:38 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Президиум Верховного суда (ВС) РФ утвердил Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства РФ при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщается на официальном сайте ВС.

Принятое ВС обобщение судебной практики посвящено вопросам применения норм, устанавливающих дисциплинарную ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства в сфере государственной, военной, гражданской, муниципальной и иных видов службы.

Анализ судебной практики по делам о взысканиях за нарушение антикоррупционного законодательства нашел свое отражение в следующих обобщениях Президиума ВС.

Судам надлежит оставлять без рассмотрения заявления прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов, связанные с разрешением спора о праве на прохождение государственной или муниципальной службы.

ВС пришел к такому выводу, исходя из положений Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ, согласно которым суды могут принимать заявления об установлении фактов и рассматривать их в порядке особого производства, если установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду. В примере, приведенном ВС для иллюстрации данного обобщения, указано, что поступившее в суд заявление прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов у муниципального служащего связано с разрешением последующего спора о праве на дальнейшее прохождение лицом муниципальной службы, что в свою очередь, расходится с положениями ГПК РФ.



Стороной конфликта интересов является государственный или муниципальный служащий, в случае, если на его работу влияет возможность получения доходов близким или связанным с ним иными отношениями лицом.

ВС приводит пример из практики, когда судом в Ивановской области было признано законным увольнение муниципального служащего, жена которого участвовала в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в то время как ее муж входил в состав аукционной комиссии. В данном случае муниципальный служащий, в нарушение действующего законодательства, письменно не уведомил работодателя о личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов. Довод о том, что супруга служащего аукцион не выиграла, и следовательно, имущественных прав на участок не приобрела, был справедливо признан судом, рассматривавшим спор об увольнении, несостоятельным.

Уведомление о возникшем у государственного гражданского служащего конфликте интересов или о возможности его возникновения признается надлежащим лишь в случае, если таковое уведомление было направлено непосредственному начальнику в письменной форме. При этом от служащего требуется направить письменное сообщение о конфликте интересов до того момента, как он приступит к исполнению должностных обязанностей.

Указанное обобщение сопровождается примером из судебной практики Кемеровского областного суда, который признал законным увольнение судебного пристава-исполнителя, занимавшегося производством в отношении должника и одновременно ее отца. ВС подчеркнул, что в ходе рассмотрения иска суд справедливо указал на недопустимость информирования начальства о конфликте интересов в устной форме. Также было обращено внимание на поправки от 2015 года в закон «О противодействии коррупции»: согласно нововведениям, работодатели в лице государственных органов принимают нормативно-правовые акты о порядке уведомления государственными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Как следует из Обзора ВС, основными нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные отношения в указанной сфере являются Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», а также ряд профильных законов, устанавливающих правовой режим прохождения разных видов службы и работы в органах государственной власти. Согласно положениям законодательства РФ, на служащих и должностных лиц налагаются следующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии. В качестве оснований для увольнения гражданского служащего в связи с утратой доверия законом «О противодействии коррупции» установлены следующие случаи: непринятие мер по предотвращению или урегулирования конфликта интересов, непредоставление (неполное или заведомо ложное предоставление) гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичной информации в отношении супруга и несовершеннолетних детей, не предусмотренное законом участие в деятельности органа управления коммерческой организации, осуществление предпринимательской деятельности, не предусмотренное международным договором РФ участие в иностранных некоммерческих неправительственных организациях, нарушение запрета на открытие и использование счетов и размещение ценностей в банках, расположенных за рубежом (также относится к супругам и несовершеннолетним детям).

ВС отметил, что государственные и муниципальные служащие наиболее часто оспаривали в судах применение к ним дисциплинарных взысканий (в том числе в виде увольнения), наложенных за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также за нарушения требований, связанных с предоставлением сведений о доходах, расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего и членов его семьи. При этом в качестве сторон в суде зачастую выступают не только служащие и их работодатель в лице соответствующего ведомства, но также комиссии по урегулированию конфликта интересов и аттестационные комиссии. В отдельных случаях с заявлениями об изменении основания увольнения государственных и муниципальных служащих в суд обращаются прокуроры.