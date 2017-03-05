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КС пояснил, как исчислять страховые взносы для индивидуальных предпринимателей

Сюжет: Деятельность Конституционного суда РФ в 2016 году
Контекст
Теги: Конституционный суд РФ, Санкт-Петербург, Россия
11:47 02/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в пятницу опубликовал постановление, разъясняющее вопросы исчисления страховых взносов у индивидуальных предпринимателей, сообщили РАПСИ в суде.

По запросу Кировского областного суда КС проверял конституционность пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статьи 227 Налогового кодекса РФ.

Дело было рассмотрено без публичных слушаний. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Кировский областной суд рассматривает дело индивидуального предпринимателя Владимира Тищенко по иску Управления Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам.

Как следует из материалов дела, в 2014 году Тищенко задекларировал доход в размере 16 586 507 рублей и расходы в размере 16 547 872 рубля и указал размер налоговой базы в сумме 38 635 рублей. И исходя из этой суммы он уплатил взносы в пенсионный фонд в размере 11 319 рублей. Но, как сообщает в запросе Кировский суд, Пенсионный фонд потребовал доплаты. По мнению контролирующего органа, страховые взносы должны быть уплачены исходя из суммы общего дохода и составить 138 627 рублей.

Кировский суд считает, что нормы, на основании которых взыскиваются страховые взносы, могут нарушать права предпринимателей. Они не содержат понятия дохода для исчисления взносов и это приводит к тому, что индивидуальные предприниматели должны платить больше, чем зарабатывают, в результате чего они фактически лишаются собственности.

В своем решении КС напомнил позицию законодателя, учитывавшего тот факт, что у индивидуальных предпринимателей доход не может быть постоянным. И с 1 января 2014 года для предпринимателей, уплачивающих налог на доходы физических лиц и не производящих выплаты и иные вознаграждения, было установлено два способа определения размера страховых взносов в зависимости от уровня их доходов. В фиксированном размере, либо в повышенном. КС разъяснил, что указание в законе на необходимость учета дохода при исчислении взносов означает, что доход должен определяться как валовый доход за минусом расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода. В противном случае не исключена ситуация, как и произошло в деле заявителя, когда размер взносов исказит смысл его дифференциации в зависимости от дохода предпринимателя и  повлечет его избыточное финансовое обременение.

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КС пояснил, как исчислять страховые взносы для индивидуальных предпринимателей

11:47 02/12/2016 Конституционный суд (КС) РФ в пятницу опубликовал постановление, разъясняющее вопросы исчисления страховых взносов у индивидуальных предпринимателей, сообщили РАПСИ в суде.
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