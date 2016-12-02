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Суд в Ростове-на-Дону приговорил мужчину к 3 годам за попытку вступить в ИГ

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Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Северо-Кавказский окружной военный суд, Ростовская область, Россия
15:38 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима Фейтулаха Наметулаева за попытку вступить в ряды организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд признал Наметулаева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года в исправительной колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.

Судом и следствием установлено, что Наметулаев осенью 2014 года стал приверженцем религиозной идеологии радикального ислама и принял решение выехать в Сирию в целях вступления в ряды ИГ. За 2015 год подсудимый трижды пытался выехать в Сирию.

Уголовное дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, что означает, что подсудимый заключил досудебное соглашение и полностью раскаялся в содеянном.

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил мужчину к 3 годам за попытку вступить в ИГ

15:38 02/12/2016 Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима Фейтулаха Наметулаева за попытку вступить в ряды организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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