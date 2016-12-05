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Экс-директора музея "Кижи" будут судить за поборы с торговцев сувенирами

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Теги: Коррупция, Карелия, Россия
12:31 05/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова и его советника Ивана Романова, обвиняемых в получении взяток на 4,5 миллиона рублей с торговцев сувенирами, поступило в Петрозаводский городской суд, сообщили в понедельник РАПСИ в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО.

"Дело к нам поступило, в производство еще не принято. Не назначен судья, дата не определена", — уточнили в Петрозаводском суде.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил заместитель Генпрокурора РФ Александр Гуцан.

Как следует из материалов дела, Нелидовым, при посредничестве Романова, с июня по сентябрь 2015 года были получены денежные средства в качестве взятки на общую сумму 4 630 000 рублей от предпринимателей — в основном торговцев сувенирами — за предоставление возможности беспрепятственного осуществления торговой деятельности на территории музея на острове Кижи.

Расследование осуществлялось вторым следственным управлением (с дислокацией в Петербурге) Главного следственного управления СК РФ.

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Экс-директора музея "Кижи" будут судить за поборы с торговцев сувенирами

12:31 05/12/2016 Уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова и его советника Ивана Романова, обвиняемых в получении взяток на 4,5 миллиона рублей с торговцев сувенирами в Кижах, поступило в Петрозаводский городской суд, сообщили в понедельник РАПСИ в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО.
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