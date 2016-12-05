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ВС пересмотрит приговор преподавателю МГТУ, осужденному за госизмену

Контекст
Теги: Государственная измена, Верховный суд РФ, Московский городской суд, Москва, Россия
15:42 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд (ВС) РФ 14 декабря рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор Мосгорсуда, в соответствии с которым преподаватель МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимир Лапыгин был признан виновным в госизмене и осужден на 7 лет колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте ВС. 

Подробности дела неизвестны, поскольку материалы маркированы грифом "секретно".

Лапыгин был задержан в мае 2015 года. Как сообщал РИА Новости источник, в институте Лапыгин работал по совместительству и ни к каким секретам допущен не был. СМИ также сообщали, что ученый был сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения, головного учреждения "Роскосмоса", и, по мнению следствия, передавал за границу технологические сведения.

Другие дела о госизмене

В прошлом году виновными в госизмене были признаны еще несколько ученых.

Так, городской суд Петербурга на восемь лет осудил за шпионаж и контрабанду экс-сотрудника ОАО "51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта" капитана первого ранга Владислава Никольского.

В ноябре 2015 года физик Максим Людомирский был признан Мосгорсудом виновным в госизмене и приговорен к 9 годам лишения свободы,

 

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ВС пересмотрит приговор преподавателю МГТУ, осужденному за госизмену

15:42 05/12/2016 Верховный суд РФ 14 декабря рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор Мосгорсуда, в соответствии с которым преподаватель МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимир Лапыгин был признан виновным в госизмене и осужден на 7 лет колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте ВС.
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