Суд 7 декабря рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-губернатора Петербурга

Михаил Телехов, РАПСИ

17:58 05/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд 7 декабря рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Жалобу в Смольнинский районный суд, который удовлетворил ходатайство следствия об аресте Оганесяна, подали адвокаты Герман Лукьянов и Михаил Гурев.

В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, а также оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "Театрально-декоративные мастерские" (ТДМ) договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

"Причастность Оганесяна к этому преступлению была установлена при выяснении следователями схем хищения средств со строительства "Зенит-Арены", — сообщали в ГСУ. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ Оганесян был задержан 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. По местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области были проведены обыски.

Оганесян курировал строительство стадиона. По данным следствия, он обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика. И организовал перечисление предприятию из городского бюджета аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки.

Следствие считает, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона. Кроме того, по данным ГСУ, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика — бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство ТДМ. Установлены и соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества.

По данным ГСК, Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспиц заключен под стражу, вину в совершении преступления он не признает.