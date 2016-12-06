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Избитые участковым двое мужчин в Чувашии требуют 762 тыс руб с МВД РФ

Теги: Взыскание задолженности, МВД РФ, Чувашия, Россия
13:30 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ, Евгения Соколова. Новочебоксаркский городской суд зарегистрировал иск двух мужчин, требующих взыскать с МВД РФ  762 тысячи рублей за то, что их избил участковый городского ОМВД, сообщил во вторник РАПСИ юрист Алексей Глухов.

По словам защитника, 8 сентября 2016 года Семенов беспричинно избил двух мужчин на автозаправочной станции. Один из потерпевших получил удар по спине, второй - в живот. Свои нравственные страдания каждый из пострадавших оценивает в 381 тысячу рублей. Таким образом, общий размер заявленных требований к МВД России составляет 762 тысячи рублей, сообщает Глухов. Как уточняет юрист, денежные суммы компенсации морального вреда, заявленные в иске, соответствуют судебной практике Европейского суда по правам человека по делам о пытках в полиции.

"После инцидента участкового уволили из органов внутренних дел. Само расследование уголовного дела было проведено в рекордно короткие сроки — 18 дней", - уточнил собеседник агентства.

По словам защитника, Семенов полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий с применением насилия. "В ноябре Новочебоксарский городской суд назначил Семенову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Его также лишили права работать в правоохранительных органах в течение трех лет и специального звания "лейтенант полиции". Приговор вступил в законную силу", - сказал он.

 

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Избитые участковым двое мужчин в Чувашии требуют 762 тыс руб с МВД РФ

13:30 06/12/2016 Новочебоксаркский городской суд зарегистрировал иск двух мужчин, требующих взыскать с МВД РФ 762 тысячи рублей за то, что их избил участковый городского ОМВД, сообщил во вторник РАПСИ юрист Алексей Глухов.
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