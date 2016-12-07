Суд обязал управляющую компанию выплатить пенсионеру 550 тыс руб за протечки

Михаил Телехов, РАПСИ

11:45 07/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила в силе решение первой инстанции о выплате пенсионеру управляющей компанией компенсации в размере 550 тысяч рублей за протечки кровли, сообщили в среду РАПСИ в прокуратуре Центрального района Петербурга.

Как следует из материалов дела, прокурор обратился в Дзержинский районный суд с иском в защиту интересов пенсионера к ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» (ЖКС-1) о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и штрафа.

По данным надзорного органа, в занимаемые семьей истца жилые помещения, расположенные на последнем этаже дома, в 2010-2015 годах произошли многочисленные протечки с кровли. Это, по мнению прокурора, стало результатом ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по техническому обслуживанию дома, что привело к причинению ущерба владельцу жилого помещения, связанного с восстановительным ремонтом и повреждением имущества.

Суд признал требования прокурора района правомерными и взыскал с ответчика ущерб в размере 550 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф в размере 250 тысяч рублей.

ЖКС-1 обжаловал решение первой инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила решение Дзержинского районного суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

"Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокуратуры района", - сказали в надзорном ведомстве.