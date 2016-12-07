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Суд подтвердил выводы о недобросовестном применении бренда "Тамбовский волк"

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Теги: Суд по интеллектуальным правам РФ, Тамбовская область, Россия
12:45 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность выводов УФАС о признании действий предпринимателя Николая Хомутова по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Тамбовский волк» актом недобросовестной конкуренции на рынке розничной торговли сувенирной продукции Тамбова, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым СИП отклонил жалобу Хомутова на выводы нижестоящих инстанций. Согласно материалам дела, решением УФАС по Тамбовской области от 20 мая 2015 года действия индивидуального предпринимателя (ИП) по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Тамбовский волк» в отношении ряда классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Поводом для возбуждения антимонопольного дела послужило заявление ряда предпринимателей, получивших от Хомутова претензии о незаконном использовании спорного товарного знака, а также обращение скульптора, заслуженного художника РФ Михаила Салычева, который в 1992 году создал деревянную скульптуру «Тамбовский волк».

ИП попытался обжаловать выводы УФАС в арбитраже Тамбовской области, однако первая инстанция 27 февраля отклонила иск. Апелляция также поддержала антимонопольный орган.

Суды указали, что товарный знак «Тамбовский волк» является общеизвестным. «В рассматриваемом случае конечной целью приобретения исключительных прав является полное устранение конкурентов и монополизация права использовать словосочетание «Тамбовский волк» на сувенирной продукции, зарегистрированных классов МКТУ», — говорится, в частности, в решении первой инстанции.

Кроме того, Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил летом 2014 года иск Хомутова о взыскании с ФГУП «Почта России» 20 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Тамбовский волк».

Областное УФАС сослалось в суде на наличие в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции, однако тогда суд отметил, что достаточных доказательств недобросовестной конкуренции в материалы дела представлено не было.

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Суд подтвердил выводы о недобросовестном применении бренда "Тамбовский волк"

12:45 07/12/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность выводов УФАС о признании действий предпринимателя Николая Хомутова по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Тамбовский волк» актом недобросовестной конкуренции на рынке розничной торговли сувенирной продукции Тамбова, сообщили РАПСИ в суде.
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