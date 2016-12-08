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ВС признал законным приговор убийце вице-премьера Карачаево-Черкессии

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Карачаево-Черкесия, Россия
11:27 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении Артура Тамбиева, осужденного к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство вице-премьера Карачаево-Черкесской республики Ансара Тебуева, и оправданного по данному делу Олега Ванченко, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, коллегия по делам военнослужащих ВС отклонила апелляционное представление прокуратуры на решение Северо-кавказского окружного военного суда от 31 августа.

По версии следствия, в октябре 2004 года в Черкесске Артур Тамбиев, Олег Ванченко и Атам Ачмиз в упор расстреляли автомобиль, в котором находился Ансар Тебуев. Он получил три огнестрельных ранения и скончался на месте. Подозреваемых установили только в 2013 году. Уголовное дело было возбуждено по статьям «убийство» и «незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов».

В Северо-Кавказском окружном военном суде дело слушалось с участием присяжных заседателей, которые в конце июля 2015 года оправдали Ачмиза и Ванченко. Они были освобождены в зале суда. Тамбиева присяжные признали виновным в участии в убийстве вице-премьера КЧР, но сочли, что он заслуживает снисхождения.

В итоге Тамбиева приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ отменил приговор всем трем фигурантам дела и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Как ранее сообщалось, неизвестно место нахождения Атама Ачмиза, который был объявлен в федеральный розыск.

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ВС признал законным приговор убийце вице-премьера Карачаево-Черкессии

11:27 08/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении Артура Тамбиева, осужденного к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство вице-премьера Карачаево-Черкесской республики Ансара Тебуева, и оправданного по данному делу Олега Ванченко, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
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