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В ХМАО суд обязал продать с торгов квартиру шумного жильца

Контекст
Теги: Жилищное право, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
18:08 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Няганский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) удовлетворил иск местной администрации к жителю города о продаже квартиры последнего с торгов за систематическое нарушение прав соседей, сообщает в четверг прокуратура региона.

В ходе разбирательства по делу суд установил, что собственник квартиры в многоквартирном доме на протяжении более года систематически нарушал тишину в ночное время суток, громко слушал музыку, появлялся в подъезде в состоянии опьянения. При этом мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

Прокуратура региона также сообщает, что до обращения в суд городская администрация направляла шумному жильцу письменное предупреждение о необходимости устранения нарушений, которое было проигнорировано.

Согласно положениям гражданского законодательства, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Суды рассматривают данную категорию дел при участии прокурора.

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В ХМАО суд обязал продать с торгов квартиру шумного жильца

18:08 08/12/2016 Няганский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) удовлетворил иск местной администрации к жителю города о продаже квартиры последнего с торгов за систематическое нарушение прав соседей, сообщает в четверг прокуратура региона.
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