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Петербуржец требует через суд 1 млрд руб с электросбытовой компании

Теги: возмещение морального ущерба, Санкт-Петербург, Россия
16:40 09/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Петроградский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск петербуржца Антона Лебедева, который требует с компании «Петроэлектросбыт», занимающейся сбором платежей с бытовых и непромышленных потребителей электроэнергии, компенсации морального вреда в один миллиард рублей из-за увеличения показаний счетчика на 50 тысяч киловатт, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Как следует из материалов дела, Лебедев подал заявку на перепрограммирование счетчика, чтобы он работал без перехода на летнее время. После чего, как указано в иске, показания счетчика увеличились на 50 тысяч киловатт.

«Лебедев считает, что таким образом ему был причинен ущерб в 60 тысяч рублей, а моральный вред оценивает в один миллиард рублей», - сказали в суде.

Как сообщили РАПСИ в «Петроэлектросбыте», они знают о претензиях потребителя. «Скачок показаний зафиксирован, как неисправность счетчика. Деньги за 50 тысяч киловатт требовать с него никто не собирался», - пояснили в компании.

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Петербуржец требует через суд 1 млрд руб с электросбытовой компании

16:40 09/12/2016 Петроградский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск петербуржца Антона Лебедева, который требует с компании «Петроэлектросбыт», занимающейся сбором платежей с бытовых и непромышленных потребителей электроэнергии, компенсации морального вреда в один миллиард рублей из-за увеличения показаний счетчика на 50 тысяч киловатт.
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