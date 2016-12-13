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Суд в Челябинске ликвидировал фонд "За природу", ранее признанный "иноагентом"

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Теги: Некоммерческие организации (НКО), Челябинский областной суд, Челябинская область, Россия
14:02 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Челябинский областной суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Челябинского регионального благотворительного общественного фонда «За природу», сообщил РАПСИ адвокат Андрей Лепехин.

«Кроме претензий к некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента», Минюст обвинил фонд в непредоставлении в срок отчетов, нарушении устава, несоответствии адреса. Мы категорически не согласны с решением суда и будем его обжаловать», — сказал Лепехин.

Министерство юстиции России включило Челябинский региональный благотворительный общественный фонд «За природу» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в марте прошлого года.

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Суд в Челябинске ликвидировал фонд "За природу", ранее признанный "иноагентом"

14:02 13/12/2016 Челябинский областной суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Челябинского регионального благотворительного общественного фонда «За природу», сообщил РАПСИ адвокат Андрей Лепехин.
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