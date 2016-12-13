Рейтинг@Mail.ru
 
13/12/2016 20:30
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС подтвердил законность строительства трассы на территории усадьбы "Кусково"

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Москва, Россия
17:13 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ отклонил жалобу защитников объекта культурного наследия усадьбы "Кусково" на решение первой инстанции о законности строительства северо-восточной хорды Москвы на территории парка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение по исковому заявлению с требованием отменить приказ Минкультуры РФ от 26 апреля 2016 года № 916 "О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 26.01.2011 года № 138 "Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII века (музейный комплекс)", — сказала собеседница агентства.

Согласно вышеупомянутому приказу, площадь усадьбы "Кусково" была уменьшена, что впоследствии позволило строить дорогу на его территории. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Так, по данным СМИ, в конце июля Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) обратилось с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в строительство северо-восточной хорды Москвы, которое, по их мнению, угрожает парку "Кусково".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС подтвердил законность строительства трассы на территории усадьбы "Кусково"

17:13 13/12/2016 Верховный суд РФ отклонил жалобу защитников объекта культурного наследия усадьбы "Кусково" на решение первой инстанции о законности строительства северо-восточной хорды Москвы на территории парка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Дело о крушении траулера "Дальний Восток" отправлено на рассмотрение в суд

19:14 13/12/2016 Уголовное дело, возбужденное по факту крушения в апреле прошлого года в Охотском море большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 человек, направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

Бумаги "Кузбаспромбанка" не помогли Черному в суде Нью-Йорка

19:01 13/12/2016 Бизнесмен Михаил Черной попытался оспорить решение Верховного суда Нью-Йорка о выплате предпринимателю Александру Гликладу 503 миллионов долларов, предъявив бумаги обанкротившегося «Кузбаспромбанка», но американский суд отказался признать их вновь открывшимся обстоятельством.

Генпрокуратура выявила 4 тыс нарушений в ходе проверок расходов чиновников

19:08 13/12/2016 Генеральная прокуратура в ходе проверки в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, выявила более 4 тысяч нарушений закона. Об этом, по информации пресс-службы главы государства, сообщил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман на заседании президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера