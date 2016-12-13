ВС подтвердил законность строительства трассы на территории усадьбы "Кусково"

17:13 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ отклонил жалобу защитников объекта культурного наследия усадьбы "Кусково" на решение первой инстанции о законности строительства северо-восточной хорды Москвы на территории парка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение по исковому заявлению с требованием отменить приказ Минкультуры РФ от 26 апреля 2016 года № 916 "О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 26.01.2011 года № 138 "Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII века (музейный комплекс)", — сказала собеседница агентства.

Согласно вышеупомянутому приказу, площадь усадьбы "Кусково" была уменьшена, что впоследствии позволило строить дорогу на его территории. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Так, по данным СМИ, в конце июля Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) обратилось с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в строительство северо-восточной хорды Москвы, которое, по их мнению, угрожает парку "Кусково".

