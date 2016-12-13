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Дело о крушении траулера "Дальний Восток" отправлено на рассмотрение в суд

Контекст
Теги: Преступная халатность, Сахалин, Россия
19:14 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело, возбужденное по факту крушения в апреле прошлого года в Охотском море большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 человек, направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

«Сегодня заместитель Генерального прокурора  Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу», - сообщает ведомство.

На скамье подсудимых предстанут руководители ООО «Магеллан» - первый заместитель генерального директора Алексей Васин, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера «Дальний Восток» Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николай Харченко и государственный инспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, халатности.

По версии следствия, непосредственной причиной крушения траулера явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн). Дальнейшему же затоплению судна поспособствовало несколько причин, главная из которых - непригодное состояние траулера. «Директор ООО «Магеллан» Егор Гащенко переоборудовал его в порту Пусан Республики Корея таким образом, чтобы значительно увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы, которая возросла со 140 до более 200 тонн. В итоге часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его остойчивость (свойство судна плавать, не теряя положения равновесия), в том числе в экстренных ситуациях, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать», - утверждает следствие.

Как следует из материалов дела, прямо повлияли на произошедшее и действия других руководителей фирмы «Магеллан». «Васин и Кудрицкий получали данные от капитана корабля о выловленной рыбе и знали о превышении массы допустимого груза. Они должны были и могли запретить дальнейшее плавание, однако не сделали этого. Харченко в свою очередь, еще накануне выхода судна в плаванье, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен. Однако Харченко проигнорировал этот факт и выдал временное свидетельство по безопасности сроком на 6 месяцев. Никодименко, проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств. Он должен был сообщить своему руководству об этом, но предпочел за взятку в 500 долларов «закрыть глаза» и разрешить дальнейшее плавание. Как следствие - при крушении жилетов попросту не хватило на всех членов экипажа», - сообщает ведомство.

В рамках расследования дела арестованы имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 миллионов рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 миллионов рублей.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Магеллан» Гащенко, он объявлен в международный розыск.

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Дело о крушении траулера "Дальний Восток" отправлено на рассмотрение в суд

19:14 13/12/2016 Уголовное дело, возбужденное по факту крушения в апреле прошлого года в Охотском море большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 человек, направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.
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