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Суд в Балашихе санкционировал арест начальника отдела рекламы ритуальных услуг

Теги: Коррупция, Следственный комитет РФ, Московская область, Россия
11:32 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Суд в Балашихе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела рекламы ритуальных услуг населению Администрации Городского округа Балашиха Московской области, подозреваемого в получении взятки, сообщили РАПСИ в пятницу в Следственном комитете РФ.

"Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, с вымогательством), в отношении начальника отдела рекламы ритуальных услуг населению Администрации Балашихи", — рассказала в ведомстве.

Как на данный момент установлено следствием, 13 декабря генеральный директор одной из коммерческих организаций Балашихи по указанию подозреваемого передал ему через посредника денежные средства в сумме 500 тысяч рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности. После получения денежных средств посредник вместе с подозреваемым были задержаны сотрудниками полиции.

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Суд в Балашихе санкционировал арест начальника отдела рекламы ритуальных услуг

11:32 16/12/2016 Суд в Балашихе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела рекламы ритуальных услуг населению Администрации Городского округа Балашиха Московской области, подозреваемого в получении взятки, сообщили РАПСИ в пятницу в Следственном комитете РФ.
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