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Спор создателей фильма по роману Стругацких со сценаристом может быть прекращен

Контекст
Теги: интеллектуальная собственность, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
09:00 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек – РАПСИ. Спор ООО «Тетерин Фильм», участвующего в экранизации романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», со сценаристом  Евгением Ракшой о признании исключительного права на тритмент, сценарий и фильм может быть «урегулирован путем заключения мирового соглашения», говорится в определении Суда по интеллектуальным правам (СИП).

Ходатайство об отложении рассмотрения спора в связи с переговорами сторон было заявлено сценаристом и поддержано истцом. Рассмотрение дела отложено на 26 января 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 30 июня по иску компании «Тетерин Фильм» к Ракше признал исключительное право истца на тритмент, сценарий и фильм. Также суд признал исключительное право ООО на переработку краткого тритмента «Соловецкий Синдром» (название сценария к фильму) в объеме, использованном в тритменте и сценарии, созданных в рамках договора между сторонами.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд 26 сентября частично удовлетворил жалобу Ракши, подтвердив решение первой инстанции о признании исключительного права ООО «Тетерин Фильм» на тритмент и сценарий, но не на сам фильм. Ракша обжаловал в СИПе судебные акты первой и апелляционной инстанций.

Ранее компания «Тетерин Фильм» и ЗАО «Крок», участвующие в экранизации романа Стругацких, обратились с запросом в федеральный суд Калифорнии, заподозрив сценариста картины Ракшу (в настоящее время проживает в США) в мошенничестве.

Несмотря на то, что ему было заплачено 50 тысяч долларов за написание сценария в соответствии с договоренностями, Ракша заявил о своих правах на работу и потребовал выплатить ему еще 31 тысячу долларов, утверждают создатели фильма. Они требуют в судебном порядке признать за ними эксклюзивное право на экранизацию романа «Понедельник начинается в субботу».

Создатели фильма расценивают сложившуюся ситуацию как «тщательно спланированное мошенничество» с целью вымогательства, в котором помимо Ракши также принимают участие другие лица. В частности, некая компания Revolution Sun Studio, которую в «Тетерин Фильм» и «Крок» называют однодневкой, а также юрист Майкл Рут, якобы выступающий в интересах Ракши, в реальном существовании которого создатели фильма сомневаются.

В своем запросе в американский суд создатели фильма просят о содействии в получении показаний со стороны ряда физических и юридических лиц, в том числе самого Ракши, которые, по их мнению, могли бы помочь в раскрытии заявленного мошенничества. Примечательно, что пояснений истцы также ждут от представителей банка JP Morgan Chase, в котором был открыт счет, предположительно Ракшой или Revolution Sun Studio.

ЗАО «Крок» выкупило права на экранизацию романа у членов семьи Стругацких еще в декабре 2013 года, впоследствии договорившись о сотрудничестве с ООО «Тетерин Фильм», утверждают обе компании.

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Спор создателей фильма по роману Стругацких со сценаристом может быть прекращен

09:00 19/12/2016 Спор ООО «Тетерин Фильм», участвующего в экранизации романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», со сценаристом Евгением Ракшой о признании исключительного права на тритмент, сценарий и фильм может быть «урегулирован путем заключения мирового соглашения», говорится в определении Суда по интеллектуальным правам (СИП).
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