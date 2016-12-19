Правовая охрана принадлежащего бельгийской фирме бренда Lubriderm прекращена

СИП

13:29 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ по заявлению производителя лечебной косметики и медицинских товаров ООО "Биофармус" досрочно прекратил правовую охрану на территории РФ товарного знака Lubriderm, принадлежащего бельгийской Janssen Pharmaceutica NV, сообщили РАПСИ в суде.

Правовая охрана прекращена в отношении всех товаров 3-го (мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические изделия, лосьоны для волос) и 5-го (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические продукты) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

ООО "Биофармус" обратилось в суд с иском в связи с тем, что словесные обозначения "Либредерм", "Лаборотория Либредерм" и "Librederm "Laboratories", которые заявитель хотел зарегистрировать в качестве брнеда, оказались сходными до степени смешения со знаком Lubriderm.

Суд, удовлетворяя требование ООО "Биофармус", отметил, что Janssen Pharmaceutica NV не доказала факт использования товарного знака на территории РФ, а также не представила свидетельства о неиспользовании бренда по независящим от компании обстоятельствам.

Под брендом "Либредерм" производится косметика для лица и тела, в свою очередь Janssen Pharmaceutica NV реализует аналогичную продукцию в странах западной Европы