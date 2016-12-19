СИП подтвердил отказ ММК в иске о запрете сайтов-двойников

17:34 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил отказ Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) в иске к «Регистратору доменных имен РЕГ.РУ» о запрете публикации интернет-сайтов oaommk.ru, metallgoldline.ru в Интернете, говорится в материалах дела.

Тем самым СИП удовлетворил жалобу регистратора на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который взыскал с «РЕГ.РУ» 100 тысяч рублей и запретил публикацию сайтов. СИП подтвердил законность выводов Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск. Дело слушалось повторно. При первом круге рассмотрения дела СИП подтвердил отказ в иске к ООО «Голд Лайн», а в остальной части направил на новое рассмотрение.

ММК указывал на нарушение своих прав сайтами-двойниками oaommk.ru, metallgoldline.ru. «Оставляя без удовлетворения требования, заявленные к обществу «ГОЛД ЛАЙН», суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что названное общество не является администратором спорных доменных имен, а какие-либо доказательства, подтверждающие факт использования сайтов этим ответчиком, в материалах дела отсутствуют», — отмечается в материалах СИП.

Относительно «РЕГ.РУ» СИП указал, что в материалах дела нет доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки и на сайт.