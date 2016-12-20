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Суд продлил до 21 марта срок домашнего ареста экс-депутату ЗакСа Нотягу

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Теги: Коррупция, Вячеслав Нотяг, Санкт-Петербург, Россия
12:11 20/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Кировский районный суд Петербурга во вторник продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Нотягу, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РАПСИ в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Нотягу по решению суда можно общаться только с родными, врачами и адвокатами, также запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома на приусадебный участок.

Как следует из материалов дела, с ноября 2014 года по апрель 2016 года Нотяг предложил генеральному директору одной из коммерческих структур ежеквартально передавать ему взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей за не воспрепятствование строительным работам, проводимым данной коммерческой структурой в одном из районов города. Как сообщили РАПСИ в ГСУ, заявил о взятке в Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти именно взяткодатель, владелец и гендиректор строительной компании "Воин-В" Олег Глущенко.

По данным следствия, очередная встреча Глущено и Нотяга прошла 21 апреля в клубе "Звезда", расположенном в доме 27 по улице Лени Голикова, под контролем сотрудников УФСБ. Нотяг был задержан в момент передачи ему Глущенко 600 тысяч рублей. Всего же, по версии следствия, депутат получил от коммерсанта 900 тысяч рублей.

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Суд продлил до 21 марта срок домашнего ареста экс-депутату ЗакСа Нотягу

12:11 20/12/2016 Кировский районный суд Петербурга во вторник продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Нотягу, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РАПСИ в суде.
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