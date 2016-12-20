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Оправданная по обвинению в мошенничестве Баснер не смогла отсудить компенсацию

Контекст
Теги: Дзержинский суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
13:48 20/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Дзержинский районный суд отклонил исковые требования о компенсации в размере 1,5 миллиона рублей искусствоведа Елены Баснер, в отношении которой по делу о мошенничестве с оценкой картины "В ресторане" был вынесен оправдательным приговор, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Как объяснила заявительница, во время следствия с апреля 2014 года до января 2015 года она находилась под домашним арестом.

"В начале 2014 года у меня был заключен контракт с аукционным домом "Буковски", которому в течение 130 рабочих дней я должна была оказывать консультационные услуги. Мне было разрешено работать, но я не могла выполнить этот контракт, поскольку для оценки картин их надо видеть. Потом, когда меня отпустили под подписку о невыезде, я также не могла выполнять свою работу, поскольку для этого мне необходимо было выезжать из города, в том числе и за границу", — сказала Баснер.

Таким образом, истец требовала суд взыскать с государства в ее пользу упущенную выгоду в размере 1,5 миллиона рублей, а также компенсировать ей затраты на адвокатов в размере 209 тысяч рублей. Также Баснер просила суд обязать прокуратуру принести ей извинения за необоснованное уголовное преследование и опубликовать в СМИ сообщение о реабилитации.

Суд удовлетворил требования Баснер только в части оплаты работы адвокатов на сумму 209 тысяч рублей. В остальных требованиях ей отказано. "Если бы заявитель потеряла зарплату, которую она получала по Трудовому кодексу РФ, сумма была бы возмещена, однако упущенная выгода не возмещается", - пояснила судья.

В январе 2014 года Баснер обвинили в мошенничестве с оценкой картины Бориса Григорьева "В ресторане", которую коллекционер Андрей Васильев приобрел за 250 тысяч долларов, а потом установил, что это подделка.

Дзержинский районный суд Петербурга 17 мая этого года оправдал Баснер по всем эпизодам обвинения. В августе Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры, изменил решение первой инстанции, разрешив потерпевшему Васильеву предъявить Баснер гражданский иск.

Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Васильев подал в Дзержинский районный суд иск к Баснер на 16,5 миллиона рублей. Суд оставил иск без рассмотрения, но Васильев обжаловал это решение в Городском суде, который отменил определение первой инстанции.

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Оправданная по обвинению в мошенничестве Баснер не смогла отсудить компенсацию

13:48 20/12/2016 Дзержинский районный суд отклонил исковые требования о компенсации в размере 1,5 миллиона рублей искусствоведа Елены Баснер, в отношении которой по делу о мошенничестве с оценкой картины "В ресторане" был вынесен оправдательным приговор, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
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