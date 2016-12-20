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ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

Теги: Верховный суд РФ, Россия
13:39 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Исходя из положений проекта Постановления Пленума, при рассмотрении дел, связанных с приостановлением деятельности, запретом или ликвидацией таких участников общественной жизни, как политические партии, религиозные и иные организации и объединения, у судов возникают вопросы, связанные с применением норм материального и процессуального законодательства. В окончательной редакции Постановление Пленума ВС будет принято позже, но уже сейчас можно получить представление о некоторых аспектах, на которые высшая судебная инстанция обращает внимание в связи с рассмотрением указанной категории административных дел.

ВС в проекте Постановления Пленума посчитал нужным еще раз подтвердить, что ликвидация участвующей в избирательном процессе политической партии (ее подразделения) со дня объявления даты предстоящих выборов и до подведения итогов голосования допустима лишь в случае осуществления избирательным объединением экстремистской деятельности. Также исходя из наличия разных организационных форм объединений граждан, ВС обратил внимание на возможность запрета деятельности объединений, не относящихся к юридическим лицам, по предусмотренным законом основаниям для ликвидации юридических лиц с учетом особенностей правового положения объединений.

Предупреждения и представления

Важное место в обобщении практики по рассмотрению указанной категории дел занимают вопросы, связанные с предупреждениями и представлениями прокурора или уполномоченного госоргана о нарушении закона, выносимыми в адрес партий, организаций и объединений.

ВС предложил рассматривать указанный в едином госреестре юридических лиц электронный адрес административного ответчика, как один из способов донести до его сведения информацию о вынесенном предупреждении или представлении. Кроме того, предполагается, что если официальное замечание не было оспорено в судебном порядке, то при рассмотрении дела о ликвидации или запрете деятельности объединения граждан судам надлежит давать оценку обоснованности предупреждения об устранении нарушений закона, а также решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности. При этом суды будут обращать внимание не только на основания для вынесения предупреждения, но и на соблюдение требований к установлению сроков для устранения нарушений законодательства тем или иным объединением. По мнению ВС, прокурор либо уполномоченный орган не могут устанавливать срок для устранения нарушений, меньший, чем предусмотрен нормативным актом, а кроме того, указанный срок должен соотноситься с возможностями административного ответчика принять необходимые меры к исправлению ситуации.

Грубые нарушения законодательства

В том, что касается грубых нарушений закона, влекущих необходимость приостановления, запрета деятельности либо ликвидации организации или объединения, то высшая судебная инстанция, с учетом положений действующего законодательства, придерживается позиции об отрытом перечне таких оснований. Судам предлагается самостоятельно оценивать, является ли нарушение грубым; вместе с тем ВС определяет некоторые критерии недопустимости ряда действий для объединений. Среди примеров в проекте Постановления Пленума приводятся действия, направленные на отрицание фундаментальных демократических принципов, прав или свобод, признанных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, на пропаганду войны, либо на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации, вражде или насилию. Также отмечается недопустимость действий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, общественному порядку, экономическим интересам государства и юридических лиц, а также причиняющих вред окружающей среде.

Основным признаком грубых нарушений, по мнению ВС, является невозможность для объединения устранить их законным способом, например, путем принятия решения в предусмотренном учредительными документами порядке. В проекте Постановления Пленума дополнительно перечисляются такие нарушения как оказание услуг без получения необходимой лицензии, несоблюдение заявленной территориальной сферы деятельности объединения, использование объединением наименований органов государственной власти и местного самоуправления.

Ответственность объединения за действия своих членов

ВС намерен рекомендовать судам тщательно разбираться со случаями, когда объединения не подлежат привлечению к ответственности за те или иные нарушения, допущенные отдельными участниками. Если член объединения действовал по собственной инициативе, и имеется публичное заявление объединения о несогласии с поступками или высказываниями участника, то указанное обстоятельство исключает возложение ответственности на объединение за допущенные отдельными лицами нарушения. Согласно проекту Постановления Пленума, в данном случае публичным заявлением является сообщение, адресованное неограниченному кругу лиц любым способом.

Примирение сторон

Представленный на заседании Пленума проект обобщения практики напоминает о возможности завершить публичный спор заключением соглашения о примирении между привлекаемым к ответственности объединением граждан и государственным органом в лице Прокуратуры или Министрества юстиции. В качестве основного условия, при котором суд может утвердить соглашение о примирении сторон, указывается негрубый характер допущенных административным ответчиком нарушений закона и отсутствие в его действиях признаков осуществления террористической или экстремистской деятельности. Само соглашение в обязательном порядке предусматривает наличие у административного ответчика обязанности устранить нарушения в установленный срок. Как отмечает ВС, соглашение о примирении, не содержащее обязанности о ликвидации объединения граждан в случае неустранения названных нарушений, не подлежит утверждению судом.

Верховный суд в этому году неоднократно рассматривал дела, связанные с нарушениями законодательства различными объединениями граждан. В частности, по иску Минюста была ликвидирована всероссийская партия «Воля» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, был признан законным запрет деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа» на территории РФ, а также были признаны законными решения судов субъектов о ликвидации отделений религиозной организации «Свидетели Иеговы» в регионах.

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ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

13:39 20/12/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

13:39 20/12/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

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