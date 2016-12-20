ВС не стал реабилитировать осужденного за репрессии экс-полковника МГБ Иванова

15:36 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал не подлежащими реабилитации бывшего полковника Министерства государственной безопасности Федора Иванова и его подчиненного Отто Эденберга, осужденных за саботаж нормальной деятельности госучреждений в связи с фальсификацией уголовных дел в отношении советских граждан, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Указанное решение было принято коллегией ВС по делам Военнослужащих по итогам рассмотрения приговора Военного трибунала Сибирского военного округа от 19 апреля 1958 года по заключению прокурора о новых обстоятельствах дела.

Решением Военного трибунала Иванов и Эденберг были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 58.7 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года — "Противодействие нормальной деятельности государственных учреждений, выразившиеся в сознательном неисполнении возложенных по службе обязанностей, заведомо небрежном их исполнении или осложнении той же деятельности излишней канцелярской волокитой и т.д. (саботаж)".

Согласно публикации в журнале "Коммерсантъ Власть", в ходе следствия были проверены 42 уголовных дела, сфальсифицированных под руководством Иванова, при этом предполагается, что это не полный перечень сфабрикованных бывшим полковником МГБ материалов. Как установил военный трибунал, в результате фальсификаций было необоснованно репрессировано 1226 ни в чем не повинных советских граждан, из которых 1110 человек расстреляны, а остальные получили сроки в исправительно-трудовых лагерях.

Иванов был приговорен к десяти годам заключения и трем — поражения в правах. Давший признательные показания Эденберг получил пять лишения свободы с двумя годами поражения в правах, и после оглашения приговора был амнистирован и освобожден в зале суда.

По данным историка Алексея Теплякова, Иванов в 1938 году возглавил 3-й контрразведывательный отдел новосибирского Наркомата внутренних дел СССР, а в 1952 году уже в звании полковника госбезопасности был уволен из органов "за нарушение законности". Эмберг работал в НКВД до войны и руководил репрессиями против латышей и эстонцев, а после смерти Иосифа Сталина в 1954 году был исключен из коммунистической партии за незаконное получение премиальных, халатность и участие в репрессиях 1937–1938 гг".