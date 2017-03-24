Фирма Батуриной подала жалобу в ВС по спору с главой "Интеко" на 1,4 млрд руб

15:57 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. ООО «Аморис», основным владельцем которого является жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, подало жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ в иске о взыскании с президента крупной российской девелоперской компании «Интеко» Олега Солощанского убытков в размере 1,4 миллиарда рублей, говорится в материалах дела.

Арбитраж 4 февраля отказала московской компании в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция 7 июня и кассация 27 сентября оставили в силе решение суда первой инстанции.

В иске ООО «Аморис» просило взыскать с Солощанского убытки, которые, как считает истец, были нанесены компании действиями Солощанского в 2005–2011 годах, когда он являлся генеральным директором общества. Так, Солощанский заключил два договора подряда с ООО «Строительная компания «Стратегия», по которым истец являлся заказчиком строительства жилого комплекса в Одинцовском районе, в поселке Горки-2. Как считает истец, стоимость работ, указанная в договорах, является завышенной по сравнению с рыночной. Ответчик знал или должен был знать о том, что совершает сделку на заведомо невыгодных для общества условиях, считает истец.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска и заявили, что истец не представил доказательств того, что Солощанский недобросовестно действовал. Кроме того, как сообщил представитель, Батурина владеет 97-процентой долей в ООО «Аморис», также на момент строительства объекта Батурина являлась основным владельцем «Интеко», а «Интеко» в свою очередь владело СК «Стратегия». Таким образом, все компании входили в одну группу лиц. Нельзя говорить о каких-либо убытках. Кроме того, по словам представителя, договора заключались по указанию Батуриной, которая и определяла, кто будет подрядчиком и заказчиком объекта.

Суд, отклоняя иск, указал, что компания не представила достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих, что действия Солощанского на посту генерального директора ООО «Аморис» являлись неразумными и недобросовестными и могли вследствие этого привести к потерям.

Суд в марте 2015 года приостанавливал производство по делу для проведения экспертизы. В рамках нее эксперты должны были ответить на вопросы о рыночной стоимости строительства жилого комплекса и установить, соответствует ли предусмотренная договорами и дополнительными соглашениями стоимость работ рыночной стоимости строительства. После получения экспертного заключения, суд возобновил производство по делу. В решении суда отмечается, что «содержанием экспертного заключения также не подтверждается, что истцом в результате строительства объекта были понесены какие-либо убытки».

