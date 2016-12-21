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Пермский краевой суд в 2016 году достиг 100%-го качества решений по уголовным делам

Теги: Пермский краевой суд, Верховный суд РФ, Пермский край, Россия
11:18 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Верховный суд (ВС) РФ в 2016 году не внес изменения ни в один приговор Пермского краевого суда, что свидетельствует о качестве принятых им решений, сообщает в среду краевой суд. 

"С начала 2016 года после вынесения приговора Пермским краевым судом, в Верховный суд было направлено 24 уголовных дела и 1 материал в отношении 46 лиц. Все судебные решения были оставлены без изменения. Таким образом, качество принятых судьями Пермского краевого суда решений составило в этом году 100%, сообщили в отделе  обеспечения деятельности по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции Пермского краевого суда", - указано в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, такой высокий показатель качества судебных решений стал возможным "благодаря грамотной расстановке кадров и постоянному повышению квалификации судейского корпуса".

"Для сравнения – в 2015 году в ВС РФ из Пермского краевого суда было направлено 37 уголовных дел в отношении 42 лиц. В отношении одного человека приговор был изменен – снижен срок наказания. В другом случае приговор был отменен и постановлен новый приговор. Качество приговоров Пермского краевого суда в прошлом году составило 95,1%. В 2014 году этот показатель был 96,4%. Тогда в ВС было направлено 71 уголовное дело в отношении 88 лиц. Приговоры были изменены в отношении трех лиц, отмененных приговоров не было", - сообщается в пресс-релизе.

Как отмечает  председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов, "такого высокого качества приговоров первой инстанции не было на протяжении последних 30 лет". 

 

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Пермский краевой суд в 2016 году достиг 100%-го качества решений по уголовным делам

11:18 21/12/2016 Верховный суд РФ в 2016 году не внес изменения ни в один приговор Пермского краевого суда, что свидетельствует о качестве принятых им решений, сообщает в среду краевой суд.
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