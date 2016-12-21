Госдума приняла законопроект о порядке применения силы к заключенным

12:40 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, которым устанавливается порядок применения сотрудникам уголовно-исполнительной системы физической силы, спецсредств и оружия по отношению к заключенным и арестованным для пресечения массовых беспорядков в колониях и в следственных изоляторах.

Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ. В Госдуму он был внесен еще в 2016 году. В рамках второго чтения в законопроект были внесены изменения и документ был значительно смягчен по сравнению с первоначальной редакцией. Данным документом планируется внести изменения в закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

В частности, была исключена возможность применения физической силы и специальных средств при нарушении режима содержания. Также предусмотрена возможность своевременного оказания медицинской помощи в случае телесных повреждений при применении физической силы, специальных средств и оружия в отношении осужденных.

Вводятся ограничения при применении специальных средств, в частности электрошокера, устанавливаются единые правила применения резиновых палок и предусматривается фиксация на видеорегистратор применения к заключенным силы и специальных средств, если есть техническая возможность.

Также запрещается сотрудникам уголовно-исполнительной системы применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если могут пострадать случайные лица.



