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Проблемы развития адвокатуры обсудят на Общероссийском гражданском форуме

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Теги: Комитет гражданских инициатив (КГИ), Адвокатская палата Москвы, Москва, Россия
20:08 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Круглый стол «Актуальные проблемы развития адвокатуры как института, предназначенного для оказания квалифицированной юридической помощи» состоится 19 ноября в рамках Общероссийского гражданского форума.

Практикующие адвокаты и эксперты обсудят проблемы реализации гарантий независимости адвоката, а также проведут дискуссию о реализации государственной программы «Юстиция».

Кроме того, участники мероприятия затронут тему гарантии обеспечения права на защиту участников уголовного судопроизводства в условиях развития информационного общества и поговорят о статусе адвоката в уголовном процессе современной России.

Модератор мероприятия: адвокат Андрей Рагулин, проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, председатель научно-консультативного и экспертного Совета и Комиссии по защите прав адвокатов Гильдии российских адвокатов, руководитель центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права.

В числе участников:

- адвокат, доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия Екатерина Рябцева;

- преподаватель кафедры уголовного процесса Военного университета Министерства обороны РФ Олег Бунин;

- ведущий научный сотрудник Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко;

- советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Гаврилов;

- профессор, адвокат адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант;

- президент адвокатской палаты Удмуртской Республики, заместитель председателя комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ Дмитрий Талантов.

Для участия в мероприятии требуется регистрация. Пройти ее можно здесь.

Место проведения мероприятия: Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной Торговли, Конгресс-центр, 4 подъезд, Малая аудитория, 2 этаж.

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Проблемы развития адвокатуры обсудят на Общероссийском гражданском форуме

20:08 07/11/2016 Круглый стол «Актуальные проблемы развития адвокатуры как института, предназначенного для оказания квалифицированной юридической помощи» состоится 19 ноября в рамках Общероссийского гражданского форума.
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