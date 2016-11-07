Участники Общероссийского гражданского форума обсудят правовое регулирование выборов

20:30 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Участники Общероссийского гражданского форума 19 ноября проведут несколько дискуссий, посвященных вопросам правового регулирования выборов на разных уровнях.

Эксперты рабочей группы «Выборы и референдумы» приглашают электоральных юристов принять участие в дискуссии «Время честных выборов. Создание дорожной карты по модернизации избирательного процесса в новых условиях». Пользуясь свежими данными по наблюдению за выборами и стремлением нового состава ЦИК РФ к открытости и взаимодействию с обществом, организаторы дискуссии рассчитывают в режиме диалога выработать оптимальные шаги по модернизации избирательного процесса, отвечающего интересам избирателей.

Модератор дискуссии: сопредседатель движения «Голос», координатор экспертной площадки «Выборы и референдумы» Григорий Мельконьянц.

Кроме того, состоится дискуссия «Выборы на муниципальном уровне: обеспечение конституционных прав граждан на местное самоуправление».

Эксперты планируют проанализировать практику проведения муниципальных выборов и референдумов в 2016 году с точки зрения обеспечения прав граждан на местное самоуправление и защиты института прямых выборов глав муниципальных образований. Также участники дискуссии обсудят отдельные положения законодательства в сфере регулирования муниципальных выборов и выработают набор практических предложений по совершенствования институтов осуществления местного самоуправления в российских регионах.

По мнению экспертной группы, поправки, внесенные в законодательство, регулирующее порядок избрания глав и депутатов местного самоуправления в 2015 году, а также последующие акты Конституционного суда (КС) РФ (определение КС N2004-О от 6 октября 2015 года, постановление КС N30-П от 1 декабря 2015 года, определение КС N2741-О от 8 декабря 2015 года) и появившаяся практика реализации данных норм в разных регионах и муниципалитетах требуют корректировки в общественном понимании проблем реализации конституционного права граждан на местное самоуправление. В частности, речь идет о праве избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. Также эксперты проанализируют практику реализации инициатив о проведении региональных референдумов.

Модераторы мероприятия:

- директор Ассоциации сельских муниципальных образований и городских поселений, член Европейского клуба экспертов местного самоуправления, сопредседатель движения «Голос» Юрий Гурман;

- руководитель проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Комитета гражданских инициатив, координатор экспертной площадки «Местное самоуправление» Андрей Максимов и Мельконьянц.

Место проведения мероприятия: Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной Торговли, Конгресс-центр, 4 подъезд, Малая аудитория, 2 этаж.

