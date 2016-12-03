В Москве прошла восьмая торжественная церемония вручения премии "Юрист года"

16:59 03/12/2016

МОСКВА, 3 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Восьмая торжественная церемония вручения высшей юридической Премии "Юрист года" состоялась в Москве в главном зале Фундаментальной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова при участии видных юридических деятелей, передаёт корреспондент РАПСИ.

В начале церемонии ведущие объявили о награждении председателя правительства Дмитрия Медведева Премией им. М. М. Сперанского. Однако сам номинант на мероприятии не присутствовал.

В номинации "За вклад в юридическую науку" Премии "Юрист года" из рук ректора МГУ им. М. В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничева удостоились заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян и главный научный сотрудник сектора информационного права института государства и права Российской академии наук Иллария Бачило. Премия в номинации "Правозащитная деятельность" вручена адвокату, доктору юридических наук, заслуженному юристу РФ Борису Пугинскому. При награждении Пугинского советник президента Вениамин Яковлев, который в субботу также был удостоен Премии им. М. М. Сперанского, отметил, что если бы нуждался в юридической помощи, то непременно обратился бы к нему. Премию "Правовое просвещение" получил руководитель уральского филиала школы частного права, автор более 150 работ Бронислав Гонгало, "Юридическое образование и воспитание" — проректор, заведующая кафедрой финансового права МГЮА им. О. Е. Кутафина Елена Грачева. Премией "Развитие законодательства" награжден заведующий кафедры коммерческого права юридического факультета СпбГУ Владимир Попондопуло из рук заместителя министра юстиции Георгия Матюшкина.

Профессор кафедры конституционного и теоретического права МГЮА им. О. Е. Кутафина, автор 350 научных и учебных работ Борис Страшун был удостоен премии имени Владимира Туманова. Эту награду в своем выступлении отдельно отметил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин как одну из самых заслуженных. "На мой взгляд, теоретическая юриспруденция принадлежит к сфере музыки, авторы которой потом становятся такими вот настоящими Чайковскими", — сказал он.

Медаль имени Олега Кутафина досталась декану юридического факультета МГУ, члену президиума Ассоциации юристов России (АЮР) Александру Голиченкову.

В ходе мероприятия специальной Премией "За вклад в защиту прав и свобод человека" была отмечена группа из 25 юристов, осуществлявших на протяжении 4 лет работу в Европейском суде по правам человека.

Премия "Юрист года" учреждена Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" и является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. Она была учреждена по инициативе АЮР в 2009 году и присуждается ежегодно.

Ассоциация юристов России была образована в декабре 2005 года в результате объединения двух авторитетных профессиональных общественных организаций — "Российского Союза юристов" и "Союза юристов России". Сегодняшняя Ассоциация — самая крупная общественная организация в России, объединяющая профессиональное сообщество юристов, с широкой региональной и международной сетью. АЮР насчитывает почти 35000 членов и 84 региональных отделения.