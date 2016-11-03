Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
03/11/2016 14:11
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Склонение спортсменов к допингу станет уголовно наказуемым

Контекст
Теги: Законотворчество, Уголовное право, спорт, Допинг, Государственная Дума, Москва, Россия
12:23 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Госдума РФ на пленарном заседании 3 ноября проголосовала во втором и третьем чтении за законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)". Документом, внесенным, в том числе, фракцией "Единая Россия", устанавливается уголовная ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга. "За" законопроект проголосовало 402 депутата", - говорится в сообщении.

Таким образом, закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьями, в соответствии с которыми тренеры и спортивные врачи, дающие спортсменам допинг или склоняющие их к этому, будут привлечены к ответственности. Согласно законопроекту, за склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, тренером или иным специалистом будет предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

"В качестве альтернативного наказания добавляется возможность ограничения свободы на срок до двух лет с запретом работать на определенных должностях до четырех лет. Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, который дал спортсмену «независимо от его согласия» запрещенные субстанции, будет грозить штраф до одного миллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. Кроме того, нарушителю могут запретить работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет", - отмечает пресс-служба.

В тех случаях, когда вышеупомянутое деяние повлекло смерть спортсмена по неосторожности или другие тяжкие последствия, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, а также принудительные работы или ограничение свободы на тот же срок.

Следует отметить, что если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов с применением насилия или с угрозой его применения, то наказание может варьироваться от штрафа в размере не более полмиллиона рублей до наказания, сопряженного с реальным лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пресс-служба партии также отмечает, что во всех ситуациях судья сможет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Склонение спортсменов к допингу станет уголовно наказуемым

12:23 03/11/2016 Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Склонение спортсменов к допингу станет уголовно наказуемым

12:23 03/11/2016 Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

ВС доработает обобщение практики по уголовным делам в сфере предпринимательства

12:09 03/11/2016 На заседании Пленума Верховного суда (ВС) РФ была сформирована редакционная комиссия для подготовки проекта постановления Пленума «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения документа, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала заседания.

Защита фигуранта "дела Фишенко" Абдуллаева просит суд в США о снисхождении

12:00 03/11/2016 Защита Шавката Абдуллаева, одного из фигурантов уголовного дела о незаконном экспорте технологий из США в РФ, обратилась в американский суд с просьбой освободить его от тюремного наказания, учитывая проведенное им время в предварительном заключении. Копия обращения имеется в распоряжении РАПСИ.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера