Склонение спортсменов к допингу станет уголовно наказуемым

РАПСИ

12:23 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Госдума РФ на пленарном заседании 3 ноября проголосовала во втором и третьем чтении за законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)". Документом, внесенным, в том числе, фракцией "Единая Россия", устанавливается уголовная ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга. "За" законопроект проголосовало 402 депутата", - говорится в сообщении.

Таким образом, закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьями, в соответствии с которыми тренеры и спортивные врачи, дающие спортсменам допинг или склоняющие их к этому, будут привлечены к ответственности. Согласно законопроекту, за склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, тренером или иным специалистом будет предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

"В качестве альтернативного наказания добавляется возможность ограничения свободы на срок до двух лет с запретом работать на определенных должностях до четырех лет. Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, который дал спортсмену «независимо от его согласия» запрещенные субстанции, будет грозить штраф до одного миллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. Кроме того, нарушителю могут запретить работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет", - отмечает пресс-служба.

В тех случаях, когда вышеупомянутое деяние повлекло смерть спортсмена по неосторожности или другие тяжкие последствия, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, а также принудительные работы или ограничение свободы на тот же срок.

Следует отметить, что если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов с применением насилия или с угрозой его применения, то наказание может варьироваться от штрафа в размере не более полмиллиона рублей до наказания, сопряженного с реальным лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пресс-служба партии также отмечает, что во всех ситуациях судья сможет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

