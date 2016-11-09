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Госдума приняла во II чтении законопроект о размере пошлины при банкротстве

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Теги: Банкротство, Законотворчество, Правительство РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
17:47 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Госдума РФ в среду приняла во втором чтении законопроект о введении дифференцированного размера государственной пошлины при подаче заявления о признании должника банкротом, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту "О внесении изменения в статью 333 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается установить размер государственной пошлины в зависимости от лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Для физических лиц предлагается установить государственную пошлину в размере 300 рублей, а для организаций — 6 тысяч рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время установлен единый размер государственной пошлины при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который составляет 6 тысяч рублей.

Законопроект внесен в Госдуму Правительством РФ. Положения настоящего закона вступят в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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Госдума приняла во II чтении законопроект о размере пошлины при банкротстве

17:47 09/11/2016 Госдума РФ в среду приняла во втором чтении законопроект о введении дифференцированного размера государственной пошлины при подаче заявления о признании должника банкротом, говорится в материалах нижней палаты парламента.
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