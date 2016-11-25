Профсоюз управляющих прокомментировал инициативу о лишении судьи полномочий

16:40 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (ОРПАУ) направил отрицательный отзыв на законопроект, в котором предлагается прекращать полномочия судей после трех отмен судебных актов, сообщили РАПСИ в профсоюзе.

Отзыв на законопроект № 34583-7 направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

По мнению председателя экспертного совета ОРПАУ Максима Доценко, «судебная ошибка судебной ошибке рознь. Огромный массив принимаемых законов, неоднозначная судебная практика, высокая нагрузка на суд, сложности разрешения правовых конфликтов — все эти факторы не способствуют улучшению качества правосудия. Законопроект же предлагает подойти к разрешению накопившихся проблем радикально, отождествив качество правосудия со статистикой отмен как таковой».

Он считает, что «судьям апелляционных, кассационных и надзорных инстанций предлагается выбирать между корпоративной солидарностью с одной стороны и интересами законности — с другой. Мы опасаемся, что судебные акты перестанут отменять вообще». Эта «новелла приведет к тому, что судьи вышестоящих инстанций просто прекратят отменять решения», сказал Доценко.

Как неоднократно отмечал Конституционный суд РФ, меры юридической ответственности должны быть индивидуализированы, справедливы, соразмерны допущенному нарушению и степени общественной опасности деяния. Здесь же предлагается опираться только на количество отмен решений судов, отметил председатель экспертного совета ОРПАУ.

Член ЦК ОРПАУ Иван Рыков сказал, что «автор законопроекта отождествляет отмену судебного акта с некомпетентностью судей. Но эти понятия не являются тождественными. Судебная ошибка может наступить в связи с неоднозначной, не сложившейся судебной практикой по тем или иным вопросам. Не забывайте про нагрузку на суд: объективно рассмотреть дело при длительности заседания в десять минут весьма затруднительно, а рассматриваемые судами конфликты сами по себе многогранны и далеко не всегда имеют очевидные пути решения».

Госдума 23 ноября сообщила о том, что сенатор Сергей Калашников внес законопроект о досрочном прекращении судьи полномочий, если суды вышестоящих инстанций отменили принятые им решения три раза.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «речь идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшее следствием злоупотребления судьей своих полномочий, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции».