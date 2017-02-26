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Правительство внесло в ГД законопроект о штрафе в 5 тыс руб за опасное вождение

Контекст
Теги: Законотворчество, Транспорт, Москва, Россия
09:17 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение, говорится в материалах кабинета министров.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

Постановлением Правительства от 30 мая 2016 года были  внесены изменения в Правила дорожного движения, согласно которым был установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

К таким действиям относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону.

Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совокупности перечисленных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени. В ряде случаев это лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.

Законопроектом предлагается главу 12 КоАП дополнить новой статьей 12.38, которая устанавливает административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение. Одновременно в законопроекте предусмотрено внесение изменений в статью 23.3 КоАП, наделяющих соответствующих должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях такой категории.

Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения.Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве и создаст условия для повышения безопасности дорожного движения, отмечается в сообщении.

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Правительство внесло в ГД законопроект о штрафе в 5 тыс руб за опасное вождение

09:17 25/11/2016 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение, говорится в материалах кабинета министров.
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