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В ГД поступил проект об ответственности за нарушения ведения реестра проверок

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Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
12:37 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. В Госдуму поступил правительственный законопроект об установлении административной ответственности для контрольно-надзорных органов в случае, если они не вносят данные о проверках в единый реестр проверок, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 24 ноября. Согласно документу, предлагается внести изменения в часть 1 статьи 19.6.1 КоАП и установить административную ответственность должностных лиц федеральных и региональных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, исполняющих функции муниципального контроля, а также государственных или муниципальных учреждений, на которые возложены контрольные функции, за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в невнесении или внесении с нарушением сроков и (или) внесении неполной и (или) недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок.

Документ направлен на повышение эффективности в сфере государственного и муниципального контроля, стимулирование должностных лиц органов власти к надлежащему исполнению своих обязанностей, предупреждение совершения новых подобных правонарушени

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В ГД поступил проект об ответственности за нарушения ведения реестра проверок

12:37 29/11/2016 В Госдуму поступил правительственный законопроект об установлении административной ответственности для контрольно-надзорных органов в случае, если они не вносят данные о проверках в единый реестр проверок, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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