СФ одобрил законопроект об увеличении рекламных площадей в печатных СМИ

14:07 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении рекламных площадей в периодических печатных изданиях до 45%, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Ранее этот законопроект о внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе» был одобрен Госдумой.

Закон разработан во исполнение поручений президента РФ и направлен на поддержку печатных средств массовой информации посредством предоставления им возможности получения дополнительного финансирования за счет распространения большего объема рекламных материалов.

Предусматривается увеличение максимального объема рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, от 40% до 45% объема одного номера издания.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.