ГД приняла в I чтении законопроект о поддержке социально ориентированных НКО

18:54 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки органами госвласти и местного самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так, наряду с выделением грантов, предлагается предоставлять таким организациям субсидии, а также оказывать имущественную, организационную и информационную поддержку.

Данным документом планируется внести изменения в статью 78-1 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, согласно законопроекту, вносятся поправки в статью 31-1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Предлагается на федеральном уровне более детально закрепить возможные меры информационной поддержки и поддержки в области подготовки дополнительного профессионального образования работников таких организаций. Также устанавливается возможность предоставления бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ для оказания информационной поддержки социально ориентированным НКО.

Ранее Госдума приняла закон о введении специального правого статуса некоммерческой организации (НКО), которая оказывает общественно полезные услуги. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.