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Президент РФ подписал закон о снижении пошлины для физлиц при банкротстве

Контекст
Теги: Законотворчество, Налоговое право, Банкротство, Владимир Путин, Россия
11:24 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении дифференцированного размера государственной пошлины при подаче заявления о признании должника банкротом, говорится на официальном сайте главы государства.

Законом устанавливается государственная пошлина при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) для физических лиц в размере 300 рублей, для организаций – в размере 6000 рублей.

Федеральный закон о внесении изменения в статью 333. 21 части второй Налогового кодекса РФ принят Государственной Думой 16 ноября 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2016 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что учитывая, что с 1 октября 2015 года вступили в силу положения закона "О несостоятельности (банкротстве)", регулирующие банкротство граждан, данным законопроектом "О внесении изменения в статью 333.21 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается установить размер государственной пошлины в зависимости от лица, обратившегося в арбитражный суд. В настоящее время установлен единый размер государственной пошлины при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который составляет 6 тысяч рублей.

Положения настоящего закона вступят в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

 

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Президент РФ подписал закон о снижении пошлины для физлиц при банкротстве

11:24 01/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении дифференцированного размера государственной пошлины при подаче заявления о признании должника банкротом, говорится на официальном сайте главы государства.
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