Путин подписал закон об изменениях в законодательство о налогах и сборах

11:46 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, которые предусматривают двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, а также увеличивают размеры акцизов на ряд товаров с 2017 года, говорится на официальном сайте главы государства.

Изменения будут внесены в первый и вторую часть Налогового кодекса РФ. Так, законом индексируются ставки акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на 2017 год, и устанавливаются ставки акцизов на 2018 и 2019 годы, определяются новые виды подакцизных товаров (электронные системы доставки никотина, жидкости для таких систем, табак, предназначенный для потребления путем нагревания).

Кроме того, устанавливаются особенности постановки на учет в налоговых органах налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги иным физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд без привлечения наемных работников (самозанятые граждане - прим. РАПСИ). При этом в 2017 и 2018 годах доходы, полученные указанными налогоплательщиками от оказания соответствующих услуг, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц и не включаются в базу для исчисления страховых взносов.

Также законом предусматривается перераспределение в пользу федерального бюджета 1 процента налога на прибыль организаций (зачисление в период 2017 – 2020 годов в федеральный бюджет суммы налога, исчисленного по налоговой ставке 3 процента, в бюджеты субъектов РФ – по налоговой ставке 17 процентов). Увеличивается размер процентной ставки пени, уплачиваемой организациями в случае выявления у них просрочки исполнения обязанности по уплате налога.

Помимо этого, уточняются требования, предъявляемые к консолидированной группе налогоплательщиков и ее участникам, и порядок формирования консолидированной налоговой базы такой группы, ограничивается размер убытка организации, переносимого на последующие налоговые периоды, определяется ставка налога на добычу полезных ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд, корректируются значения отдельных показателей, используемых при исчислении налога на добычу полезных ископаемых.

Налогоплательщику дается возможность применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость и получения освобождения от уплаты акциза при условии, что его обязанность по уплате налога обеспечена поручительством.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2029 года включительно налоговая ставка налога на добавленную стоимость в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении устанавливается в размере 0 процентов.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса увеличивается до 150 миллионов рублей величина предельного размера доходов, по достижении которого налогоплательщик утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения.



