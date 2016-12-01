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В ГД поступил проект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Контекст
Теги: Государственная Дума, Москва, Россия
15:40 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект, в котором предлагается запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а также ограничить их продажу в прогулочных зонах, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Данным документом предлагается внести изменения в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий использования табака» для регулирования продаж и употребления электронных устройств, имитирующих курение (вейпы).

Также в законопроекте указано на необходимость разработки технических регламентов для электронных пароиспарителей и электронных сигарет данной категории, так как ингредиенты для парения должны соответствовать определенным нормам и не содержать в своем составе канцерогенов и вредных веществ.

«В настоящий момент воздействие жидкости, содержащейся внутри большинства испарителей, на организм человека до конца не изучено и никак не контролируется. Некоторые производители вейпов отказываются указывать состав веществ, входящих в состав электронных сигарет. Между тем, частое употребление испарителей влечет за собой развитие серьезных онкологических заболеваний, таких, как рак горла или рак легких. Кроме того, электронные сигареты, «парящие» дымом, оказывают такое же вредоносное воздействие на кровеносные сосуды и сердце человека, как и обычные сигареты», — отмечается в пояснительной записке.

Предлагаемый к рассмотрению проект закона разработан в качестве меры защиты граждан от воздействия дыма испарителей, а также для предотвращения активной пропаганды курения среди несовершеннолетних.

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В ГД поступил проект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

15:40 01/12/2016 В Госдуму поступил законопроект, в котором предлагается запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а также ограничить их продажу в прогулочных зонах, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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