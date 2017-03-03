В ГД поступил законопроект о запрете курения на расстоянии менее 10 м от школы

РАПСИ

11:33 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект о запрете курения на расстоянии менее 10 метров от образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступают депутат Госдумы Анатолий Тихомиров и законодательное Собрание Еврейской автономной области. Данным документом планируется внести изменения в статьи 12 и 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время установлен запрет на продажу табака на расстоянии более чем в 100 метрах от образовательной организации. Однако это не препятствует курению возле их территории, что негативно сказывается на формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака и защите учащихся от воздействия табачного дыма.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить курение не только на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, а также учреждений культуры и спорта и учреждений органов по делам молодежи, но и на расстоянии менее чем 10 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территориями указанных организаций.

В то же время законопроектом предлагается признать утратившей силу норму федерального закона (пункт 2 часть 7 статьи 19), предусматривающую запрещение розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Внесение изменений в положения закона связано с тем, что авторы законопроекта усмотрели этом пункте статьи 19 закона коррупционную составляющую. Так, в частности, как отмечается в пояснительной записке, местная администрация имеет возможность принятия решения «на свое усмотрение» об открытии рядом с уже с существующим магазином, торгующим табачной продукцией, организации дополнительного образования для детей (например, художественной студии, школы раннего развития детей), делающего невозможным осуществление предпринимательской деятельности на ранее существующих условиях. При этом в отдельных случаях так называемые «откаты» позволяют отодвинуть забор, определяющий территорию образовательной организации, на нужное количество метров.