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Закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям прошел II чтение

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Теги: Судебная власть, Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
13:28 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении требований к арбитражным заседателям, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Верховный суд РФ.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» подготовлен в целях обеспечения единого правового регулирования требований, предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, привлеченным к рассмотрению дел в арбитражных судах, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается закрепить положение о недопустимости конфликта интересов, который влияет или может повлиять на надлежащее исполнение арбитражным заседателем своих обязанностей. В связи с этим в законопроекте предусматривается, что арбитражными заседателями не могут быть лица, состоящие в близком родстве или свойстве (супруг/супруга, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем и заместителем председателя того же суда.

Аналогичные положения содержатся в статьях 3 и 5 Закона РФ от 26 июня 1992 года «О статусе судей в РФ».

Данные изменения, согласно пояснительной записке, позволят исключить сомнения в нарушении объективности и беспристрастности арбитражных заседателей как при отборе кандидатов в арбитражные заседатели, так и при рассмотрении дела с их участием.

Законопроектом также предусматривается, что арбитражный суд субъекта РФ организует проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей; в этих целях суд вправе обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ему сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный арбитражным судом срок, но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.

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Закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям прошел II чтение

13:28 02/12/2016 Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении требований к арбитражным заседателям, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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