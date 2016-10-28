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ФПА не поддержала запрет на приобретение статуса адвоката родственниками судей

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Теги: Верховный суд РФ, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Москва, Россия
16:34 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Президент Федеральной палата адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко направил председателю Верховного Суда (ВС) РФ Вячеславу Лебедеву обращение, в котором выражается беспокойство по поводу многолетней дискриминационной практики, сложившейся в судебной системе, когда запрет родственных связей в судебном процессе по конкретному делу распространяется на запрет адвокатской профессии для членов семей судей по родственному признаку.

Об этом говорится в сообщении ФПА. По данным палаты, в обращении приводится статистика, свидетельствующая о том, что в настоящее время либо адвокатам, у которых имеются родственники-судьи, приходится прекращать свой статус, либо кандидатов на должности судей не представляют к назначению, так как их родственники имеют статус адвоката.

"С 2008 года работать адвокатами запрещено к тому же судьям, которые уже вышли в отставку. Из-за чего только в Свердловской области более 30 адвокатов прекратили свой статус. Аналогичные факты имеют место и в других регионах России, говорится в обращении", — отмечает ФПА.

Палата считает названные ограничения судей и членов их семей "несоразмерными целям обеспечения прозрачности судебной системы, преодоления конфликта интересов и борьбы с коррупцией, более того, унизительными, поскольку предполагают наличие презумпции их виновности в совершении проступков, не совместимых со статусом".

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ФПА не поддержала запрет на приобретение статуса адвоката родственниками судей

16:34 28/10/2016 Президент Федеральной палата адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко направил председателю Верховного Суда (ВС) РФ Вячеславу Лебедеву обращение, в котором выражается беспокойство по поводу многолетней дискриминационной практики, сложившейся в судебной системе, когда запрет родственных связей в судебном процессе по конкретному делу распространяется на запрет адвокатской профессии для членов семей судей по родственному признаку.
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